Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 40,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 грудня, подорожчав на 11 копійок – до 37,82 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,60 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 37,90 грн/дол. (продати долар можна за 37,75 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 30 копійок, до 41,45 грн/євро (курс продажу – 41,20 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на середу, 20 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 13 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,92 грн/євро, тобто гривня послабилася на 33 копійки порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше зазначив, що перед Різдвом масштабних змін на валютному ринку не відбуватиметься. На його думку, з 18 по 24 грудня, курс на готівковому ринку коливатиметься в межах 36,8 – 37,8 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро.

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