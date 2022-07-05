За словами прем'єра, вітчизняна економіка сьогодні виходить із шокової коми, яка була в перший місяць-півтора після початку повномасштабної війни.

Валовий внутрішній продукт України цьогоріч скоротиться не менш ніж на 35%.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбувається у швейцарському місті Лугано.

"В умовах неймовірних викликів українська держава продемонструвала надзвичайну стійкість. Енергетична система працює, банківська система працює, всі державні органи та державні послуги працюють, держава виплачує всі соціальні платежі, відновлює критичну інфраструктуру, платить зарплати вчителям і лікарям, виплачує пенсії", - заявив він.

За його словами, Україна готова перезапускати бізнес, запускати спеціалізовані програми з цього приводу для підтримки малого і середнього бізнесу.

"Економіка сьогодні виходить із шокової коми, яка була в перший місяць-півтора після початку цієї війни. Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і поставок, але все це не має вводити в оману. Просідання внутрішнього валового продукту цього року очікується на рівні не менше 35%", - сказав він.

Нагадаємо, що згідно з весняним прогнозом Світового банку, обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року, оскільки вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та унеможливило економічну діяльність на великих територіях країни.

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