Очікується, що зростання економіки відновиться у 2023 році, але буде слабким.

ВВП України на тлі війни скоротиться цього року приблизно на 45%.

Про це йдеться у огляді Світового банку "Перспективи світової економіки".

У доповіді наголошується, що війна підірвала українську промисловість, призвела до руйнування інфраструктури та різкого скорочення населення. Очікується, що зростання економіки відновиться у 2023 році, але буде слабким.

За прогнозами, рівень бідності нижче межі 5,50 доларів на день зросте приблизно з 2 відсотків до 20 відсотків населення у 2022 році.

Економіка Росії, за прогнозом Світового банку, у 2022 році скоротиться на 8,9%, що відображає різке падіння внутрішнього споживання та скорочення експорту. Удару по російській економіці також завдали західні санкції, масовий вихід іноземних компаній.

Світовий банк також різко погіршив свій прогноз щодо світової економіки: глобальне зростання може впасти до 2,1% у 2022 році та 1,5% у 2023 році. Це буде менше, ніж 5,7% зростання минулого року і початковий прогноз 4,1% на цей рік.

Війна в Україні погіршила наслідки пандемії, і багатьом країнам буде важко уникнути рецесії.

У Світовому банку зазначили, що вторгнення Росії в Україну серйозно порушило світову торгівлю енергоносіями та зерном, завдало удару по світовій економіці. В результаті і без того високі ціни на сировинні товари стали ще вищими, що поставило під загрозу доступність продуктів у бідних країнах.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року. Наприкінці березня ЄББР прогнозував скорочення на 20%.

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