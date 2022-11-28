Її тираж - до 100 000 штук.

Національний банк України випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" на знак пошани до героїв, захисників і мешканців міста.

Дизайн створила київська художниця Марина Куц. Реверс медалі містить образ воїна, навколо якого стилізовані уламки, зброя та перехрестя прицілу, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі НБУ.

На аверсі - фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції "Азовсталі", на які летять бомби.

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У слові "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з дитячого та дорослого профілів, як символ примусової депортації.

Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя. Це образ надії на звільнення та відродження українського міста.

Відзначається, що медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж - до 100 000 штук.

Пам'ятні медалі НБУ

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв, - "Херсон – місто героїв".

Дизайн медалі створила художниця Наталія Фандікова. Її презентували у центрі звільненого від російської окупації міста.

Також днями Національний банк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Харків". Її наклад - до 100 тис. шт. (у тому числі до 50 тис. шт. у 2022 році).

Відомо, що у грудні планується випуск пам’ятної медалі "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь".

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