Пам’ятна медаль "Місто героїв – Харків" - друга медаль із серії, присвяченої українським містам героїв.

Національний банк України випустив пам’ятну медаль "Місто героїв – Харків". Пам’ятна медаль виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", наклад - до 100 тис. шт. (у тому числі до 50 тис. шт. у 2022 році).

Як повідомляє прес-служба НБУ, презентація медалі відбулась сьогодні у Харкові. Презентував пам’ятну медаль голова Національного банку Андрій Пишний разом із Харківським міським головою Ігорем Тереховим.

Пам’ятна медаль "Місто героїв – Харків" - друга медаль із серії, присвяченої українським містам героїв, які довели всьому світу, що здатні витримати будь-які випробування заради свободи та гідності.

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Аверс медалі містить колаж із визначних пам’яток міста: харківський Кобзар - пам’ятник Тарасові Шевченку, один із найкращих зразків монументального мистецтва; пам’ятка, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, - будівля Держпрому, зведена в 1920-х роках у стилі конструктивізму; альтанка-фонтан "Дзеркальний струмінь".

На аверсі медалі також відкарбовані рядки з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко": "Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я. Найперше вірив - Богу. І вірив людям. Людям і собі".

На реверсі медалі у верхній частині зображено побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі Харкова, у нижній - стилізована панорама міста з його історичними пам’ятками та половецькими кам’яними бабами з гори Кременець біля Ізюма - пам’ятки сакрального мистецтва (IX-XIII століть).

Пам'ятні медалі в Україні

Першу пам’ятну медаль, присвячену щойно звільненому з тимчасової окупації Херсону, презентували 19 листопада 2022 року.

Надалі у планах Національного банку випустити пам’ятну медаль "Місто героїв – Маріуполь" (25 листопада 2022 року) та пам’ятну медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь" (5 грудня 2022 року).

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