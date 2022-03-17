Українці вже можуть підв'язувати до системи свої картки Visa та Mastercard.

В Україні запрацювала міжнародна електронна платіжна система PayPal. Відтепер вона надаватиме українцям послуги в транскордонному режимі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що тепер українці можуть робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти.

"Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, що раніше платіжна компанія PayPal Holdings Inc зупинила роботу в Росії через її війну проти України.

PayPal був єдиною лазівкою для оплати в інтернеті з заблокованої банківської карти. Тепер росіяни не зможуть нею скористатися.

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