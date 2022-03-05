Компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні військової агресії Росії проти України.

Платіжна компанія PayPal Holdings Inc зупиняє роботу в Росії через її війну проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"За нинішніх обставин ми припиняємо послуги PayPal в Росії", - заявив президент і виконавчий директор Ден Шульман. Він додав, що компанія "підтримує міжнародне співтовариство в засудженні військової агресії Росії проти України".

PayPal був єдиною лазівкою для оплати в інтернеті з заблокованої банківської карти. Тепер росіяни не зможуть нею скористатися.

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