Найвища зафіксована пенсія становить 390 тисяч гривень.

Найвищі в Україні пенсії отримують судді та прокурори. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Парламентар отримав відповідь на запит від Пенсійного фонду, в якій зазначено, що максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень. Водночас замикає умовний топ-20 пенсія у 320 тисяч гривень. У середньому ж судді-пенсіонери отримують 107 тисяч гривень.

Таким чином, розрив між найбільшою та мінімальною (2361 грн) пенсіями в Україні складає 156 разів.

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На другому місці серед найбагатших пенсіонерів опинилися прокурори. Данило Гетманцев додав, що найбагатший прокурор-пенсіонер отримує від держави 219 тисяч гривень. Умовну призову трійку доповнюють пенсії у 193,7 та 190 тисяч гривень.

Третя професія у рейтингу найбагатших пенсіонерів – народний депутат.

"Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" – від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", – додав Гетманцев.

Для порівняння депутат навів максимальну пенсію шахтарів, яка становить 29 тисяч гривень.

Пенсії в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні наступного року планується підвищити мінімальну пенсію. Як зазначається в ухваленій урядом бюджетній декларації, мінімальна пенсія у наступні три роки складе: у 2026 році – 2564 грн; у 2027 році – 2715 грн; у 2028 році – 2859 грн.

За даними Гетманцева, в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень на місяць.

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