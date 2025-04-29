Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн.

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"‎З них 3,9%, або майже 400 тисяч людей - взагалі менше 3 тисяч гривень", - говорить державний діяч.

Станом на перше квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, якщо порівнювати з першим січня (5789,05 грн) та на 10,5% більше, якщо порівнювати з аналогічною датою минулого року (5743,28 грн).

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Найвищі пенсії отримують жителі:

Києва - 8708,03 грн;

Донецької області - 7813,93 грн;

Луганської області - 7314,01 грн.

Найменші пенсії отримують жителі:

Тернопільської області - 4930,93 грн;

Чернівецької області - 5100,02 грн;

Закарпатської області - 5174,80 грн.

На сьогодні в Україні вже завершили фінансування пенсійних виплат за цей місяць. У квітні людям похилого віку спрямовали 67,4 млрд грн.

Усього з початку року на виплату пенсій спрямували 258,7 млрд грн. 21,1 млрд грн пішли на фінансування житлових субсидій та пільг. Ще 12 млрд - на страхові виплати.

Пенсії в Україні - головне

Нещодавно в онлайн-базі даних Opendatabot повідомили, що кожен третій пенсіонер в нашій країні отримує трохи більше 3 тис. гривень.

За словами фахівців, індексація призвела до того, що практично у сім разів поменшало українців, виплати яких є меншими за 3 000 грн. На сьогодні таку пенсію мають лише 398 тис. громадян країни.

Загалом в Україні нараховують понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік їх поменшало на 176 тис.

Також нагадаємо, що раніше УНІАН повідомив про зростання пенсій в Україні з початку року, хоча представлені цифри виглядали не дуже обнадійливими.

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