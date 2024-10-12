ПФУ повідомляє, що у літніх українців є можливість отримати 6-місячну пенсію, якщо вони прийняли рішення переїхати.

Літнім українцям передбачена 6-місячна виплата пенсії в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, згідно зі статтею 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", йдеться на сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

У ПФУ повідомляють, що виплата здійснюється за заявою пенсіонера, за шість місяців до виїзду, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку.

Якщо громадянин планує виїхати за кордон, він може особисто звернутися до сервісного центру ГУ ПФУ за місцем свого постійного проживання та надати низку документів - насамперед, заяву (встановленого зразка), а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон (із записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон)/паспортний документ іноземця/документ, що посвідчує особу без громадянства, а також довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

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"Грошова допомога при виїзді пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку", - йдеться на сайті ПФУ.

Інші новини про пенсії в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, хто може отримати пенсію в 10 окладів і понад 23 000 грн. Це стосується деяких працівників комунальних і державних установ.

Крім того, нардеп повідомив про революційну ініціативу - про пенсії через "Нову пошту".

"Зараз "Укрпошта" та "Ощадбанк" є операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Тому що вони кажуть, що в них також велика сітка. І це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта", у селах", - повідомив нардеп.

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