Зважаючи на розгалужену мережу відділень цієї компанії, вона цілком може підійти і на роль оператора за виплати пенсій.

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" може взяти на себе функції з виплати державних пенсій на рівні з "Укрпоштою". Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів нардеп від "Слуги народу" Тарас Тарасенко.

За його словами, вже існує законопроект, в якому пропонується зробити "Нову пошту" одним з операторів виплати пенсій в Україні.

"Зараз "Укрпошта" і "Ощадбанк" є операторами виплати пенсій. NovaPay (платіжний сервіс від "Нової пошти" – УНІАН) може стати таким оператором також. Тому що вони говорять, що у них також велика сітка. І це буде зручніше і оперативніше працювати, ніж "Укрпошта", в селах", – повідомив нардеп.

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На якій стадії перебуває зараз цей законопроект, і наскільки великими є шанси його ухвалення, нардеп не уточнив.

Інші новини про "Нову пошту"

Як писав УНІАН, українська логістична компанія "Нова пошта" скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови від отримання. Особливо відчутними ці зміни будуть для тих клієнтів, які роблять багато комерційних відправо

Також ми розповідали, що "Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою. Термін доставки з України — від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни — від 1-го дня.

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