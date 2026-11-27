Уряд прораховує можливі сценарії для реалізації реформи.

Реалізація базового сценарію пенсійної реформи в Україні потребуватиме близько 170 мільярда гривень додаткових видатків щороку. Наразі для державного бюджету це непідйомна сума, тому уряд шукає компромісний варіант поступового підвищення пенсій, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, уряд усвідомлює необхідність реформування пенсійної системи та підвищення пенсій і вже прорахував декілька можливих сценаріїв.

"Той базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні уряд працює і який допрацює найближчим часом, передбачає близько 170 мільярдів гривень додаткових виплат щороку. Майже до 200 мільярдів. На даний момент це непідйомна цифра, тому шукаємо компромісне рішення, яке все-таки покаже крок за кроком рух у цьому напрямку", – сказав прем'єр.

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Корецький наголосив, що уряд має намір знайти рішення, яке дозволить поступово рухатися до пенсійної реформи, зважаючи на обмежені фінансові можливості держави.

Пенсійна реформа в Україні - останні новини

В Україні планують кардинально змінити пенсійну систему. Замість нинішньої моделі запровадять три рівні виплат і добровільні накопичення з автоматичним підключенням, розповідав міністр соціальної політики Денис Улютін.

У серпні повідомлялося, що Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності готує до розгляду у Верховній Раді законопроєкт про реформу пенсійної системи. Передбачалося, що на першому етапі зміни торкнуться солідарної системи: її пропонували поділити її на дві частини - базову виплату та страхову. Розмір базової виплати на старті реформи становитиме 3000 грн, а мінімальна пенсія – не менше 6000 грн.

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