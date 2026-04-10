Пенсії платитимуть по-новому: що зміниться і чи вистачить коштів на реформу

В Україні планують кардинально змінити пенсійну систему. Замість нинішньої моделі запровадять три рівні виплат і добровільні накопичення з автоматичним підключенням.

Міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю Forbes розповів, що першим елементом стане базова виплата після досягнення певного віку. Її головна мета – зменшити рівень бідності серед літніх людей, які через низькі доходи протягом життя нині отримують пенсії, що не покривають базових потреб.

Другий рівень – страхова складова, яка має стати більш прозорою та справедливою. Розмір виплат напряму залежатиме від тривалості трудового стажу та обсягу сплачених внесків, і не буде прив’язаний до року виходу на пенсію чи середньої зарплати.

Відео дня

Третій елемент передбачає трансформацію спеціальних пенсій у професійні пенсійні схеми. Виплати за достроковий вихід на пенсію або інші пільги фінансуватимуться не із солідарної системи, а через окрему професійну складову.

За словами Улютіна, окремо в уряді планують запровадити накопичувальну систему у форматі добровільної участі з автоматичним зарахуванням.

"Спочатку всіх автоматично зараховуватимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цієї опції. В такому разі вона має чітко розуміти, що отримуватиме виплати лише із солідарної системи. Періодичність такого автоматичного зарахування також буде додатково опрацьована", - сказав міністр.

Подібна модель, за його словами, зокрема, застосовується у Польщі, а загалом досвід європейських країн показує, що обовʼязкова накопичувальна система не ефективна.

Водночас у міністерстві запевняють, що нову систему можна профінансувати в межах наявних ресурсів. Як зазначив Улютін, нинішня пенсійна модель нестійка та в майбутньому потребуватиме більше коштів, ніж запропонована реформа. Зокрема, через наявні прогалини зростає ризик судових рішень, які тягнуть за собою додаткові виплати.

Орієнтовна потреба на наступний рік становить близько 150 млрд грн, тоді як витрати на чинну систему оцінюються у 120–140 млрд грн. На перші два роки, за словами Улютіна, коштів вистачить, щодо подальших - тривають додаткові розрахунки.

"За нашими розрахунками, усі елементи нової системи можна фінансувати в межах бюджету Пенсійного фонду на 2026 рік і навіть на 2027-й. Наразі ми готуємо довгострокові прогнози на 15 років, щоб оцінити стійкість системи після 2027-го", - сказав міністр.

Законопроєкт наразі перебуває на фінальній стадії підготовки. Після завершення розрахунків його планують винести на громадське обговорення. Оптимістичний сценарій, за словами міністра, передбачає ухвалення документа вже цього року.

Пенсійна реформа в Україні – останні новини

Міністр соціальної політики Денис Улютін розповідав про підготовку пенсійної реформи, зазначивши, що відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення породжує недовіру людей і знеохочує їх сплачувати внески, звідки виникають дефіцитність пенсійної системи, низькі пенсії та відсутність накопичувальної частини.

Також Улютін заявляв, що солідарна пенсія повинна залежати від внесків до солідарної системи. За його словами, при такому підході пенсія вчителя зі стажем 40 років збільшиться приблизно в півтора-два рази.

