Національний банк України на середу, 5 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,51 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 5 травня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2773,3 (30 квітня - 2775);
100 EUR - 3351,12 (30 квітня - 3364,27).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,77/27,79 грн/дол., до євро - на рівні 33,56/33,58 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на п'ятницю, 30 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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