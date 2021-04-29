Курс гривні до євро ослаб до 33,64 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 30 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,64 грн/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 30 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2775 (29 квітня - 2778,67);

100 EUR - 3364,27 (29 квітня - 3352,6).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,74/27,76 грн/дол., до євро - на рівні 33,64/33,66 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 29 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,79 грн / дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій