Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,48 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 11 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 30,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,35/26,37 грн/дол., до євро - на рівні 30,46/30,48 грн/євро.

Курс на 8 жовтня:

Національний банк України на п'ятницю, 8 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться долару США і курс американської валюти знову піде вгору.

Автор: Катерина Жирій