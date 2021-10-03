Банкіри вважають, що курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися долару США.

У вересні 2021 року гривня утримала свої позиції на валютному ринку, проте вже жовтні очікується коливання курсу долара.

Такий прогноз озвучив головний менеджер з макроекономічного аналізу "Райффайзен Банку" Сергій Колодій, повідомляє "НВ Бізнес".

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"Очікувані багатьма аналітиками у вересні незначна девальвація і перехід курсу в діапазон 27,0−27,5 не відбулися. Вересневий середньомісячний курс долара США навіть трохи нижче 26,78 грн, зафіксованих у серпні", - розповів Колодій.

Експерт відзначив відносно високі ціни на продукти вітчизняного експорту в літні місяці, що відбилося на вересневих надходженнях валюти.

Також на думку експерта на курс вплинув рекордний урожай зернових і зернобобових культур.

Разом з тим директор департаменту казначейських та інвестиційних послуг "Укрексімбанку" Антон Болдирєв вважає, що гривня вийшла на свій максимум щодо долара США в поточному році.

"Ключовим позитивним фактором для гривні є наявність значної пропозиції іноземної валюти від експортерів, зокрема аграріїв. Так, на вересень припадає приблизно 46% загального експорту пшениці в поточному сезоні. Іншими сприятливими факторами є надання макропомочі ЄС на 600 млн євро, очікуваний початок віртуальної місії МВФ в Україні", - сказав банкір.

Головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку" Антон Курінний читає, що на курс гривні впливає політика НБУ. "Боротьба НБУ з інфляцією також дала плоди, оскільки регулятор змінив підхід до об'ємних викупів валюти, даючи шанс зміцнитися гривні", — сказав він.

Банкіри також відзначили, що курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися долару США.

Курс на 4 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 4 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,61 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Попередні прогнози:

Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Олена Коваленко