Кожен пенсіонер отримав збільшення виплат щонайменше на сто гривень.

Після індексації пенсії пенсіонерам в середньому підвищили на 400-600 грн, до рівня майже 5,3 тис. грн.

Про це сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. "Загалом, враховуючи березневе підвищення пенсій для пенсіонерів, яке було на 19,7%, то середню пенсію ми зараз маємо майже 5 тис. 300 грн. Для переважної більшості пенсіонерів збільшення було від 400 до 600 грн", - сказала вона.

За словами міністра, для усіх пенсіонерів, які мали вищі пенсії і перерахунок не становив такої великої суми, все одно доплата відбувалася у розмірі не менше 100 грн.

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"Тобто кожен пенсіонер отримав збільшення щонайменше на 100 грн", - додала вона.

Індексація пенсій в Україні

24 лютого Кабмін ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

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