Реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року та дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

У процесі пенсійної реформи не планується скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ), який платять роботодавці за своїх працівників до Пенсійного фонду.

Про це в ефірі телемарафону розповіла народний депутат України від "Слуги народу" та член Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

"Відрахування ЄСВ не змінюється тому, що ми законопроектом не плануємо знищувати солідарну систему. Всі пенсіонери зараз отримують кошти із Пенсійного фонду. Відрахування залишатимуться. Мова йде про додаткові відрахування, які будуть спрямовані саме в систему накопичення, тобто в ту систему, яка дозволить людям мати більш високий рівень пенсійного забезпечення з одного боку, і з іншого – дозволить вирішувати проблему з критичним дефіцитом Пенсійного фонду", – зазначила вона.

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За її словами, через війну в країні і те, що наразі всі податки, які сплачують фізичні особи-підприємці знизились, дефіцит Пенсійного фонду зріс.

"Сьогодні ми його дотуємо з державного бюджету. У довгостроковій перспективі, звичайно, ми повинні продумати додаткові механізми диверсифікації того, щоб люди вчасно і у повному обсязі отримували свої заслужені пенсійні виплати", – додала Забуранна.

Закон про "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" - деталі

17 квітня народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Згідно з пояснювальною запискою до документу, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року та дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

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