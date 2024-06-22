Він підкреслив, що поки що "не готовий озвучувати конкретні цифри та інші параметри".

У 2025 році бюджетна ситуація в Україні ще більше погіршиться. Без перегляду податків не обійтися.

Про це в інтерв'ю виданню delo.ua розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, необхідність у перегляді податків виникла "не тільки через зростання видатків на армію, які ми маємо закривати власними силами, а й через невизначеність із міжнародною допомогою" (наголошується, що інтерв'ю було записано ще до Саміту G7, – УНІАН).

Водночас Гетманцев наголосив, що поки що "не готовий озвучувати конкретні цифри та інші параметри".

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"Необхідно дочекатися пропозицій Кабінету Міністрів, які ми згодом розглянемо і підтримаємо", – пояснив він.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, "єдиний додатковий ресурс для наповнення держбюджету в поточних умовах можна залучити завдяки перегляду ставок двох основних податків – ПДВ і ПДФО (військового збору)".

"І все має відбутися дуже швидко. Тобто, ухвалюємо відповідні законодавчі зміни і цього ж року вводимо нові податкові ставки в дію", – додав Гетманцев.

Перегляд податків в Україні

Наприкінці травня стало відомо, що державному бюджету України загрожує серйозний дефіцит. Уряд розглядає підвищення податків як можливість покрити дефіцит бюджету.

Як повідомляв заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, параметри підвищення військового збору і ПДВ будуть відомі після червня. При цьому він підкреслив, що друкувати гроші – не варіант, оскільки це порушує домовленості з МВФ і це – "спіраль смерті".

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