Договір кожного банку — окрема діяльність фінустанови, але всі вони мають виконувати умови положення про "Національний кешбек".

Державна податкова служба може отримати доступ до рахунків українців та інформації про їхні банківські комірки після подачі заявки на отримання картки "Національного кешбеку". Як уточнила депутатка ВР Ольга Василевська-Смаглюк, це може статися з 2027 року.

Зокрема, в ефірі "Новини.Live" вона заявила: в положенні про "Національний кешбек" вказано, що після подачі заявки активується договір оферти, який через "Дію" надає банку доступ до інформації про фінансові операції на рахунках.

"Я уважно прочитала положення про "Національний кешбек". Там є декілька пунктів, які викликали й в мене пересторогу. Я сама не отримувала тисячу і не подавала відповідну заявку, в тому числі через те, що її доведеться декларувати швидше за все. То ж я думаю, що держслужбовці, які підпадають під декларування, відмовляться від її отримання", - сказала депутатка.

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За її словами, договір кожного банку — це окрема діяльність певної фінансової установи, але всі вони мають виконувати умови положення про "Національний кешбек", як учасники програми.

"Там дійсно написано, що договір оферти, який відкривається після того, як подається заявка, дозволяє банку і цій програмі через "Дію" отримувати інформацію щодо обігу грошей на тому чи іншому рахунку. Відтак потрібно дуже уважно читати, що ви підписуєте і що є в цьому договорі оферти, як він сформульований. Цей договір кожного банку - окрема діяльність банку, але всі вони мають виконувати умови положення по "Національний кешбек", бо вони є учасниками цієї програми", - пояснила Василевська-Смаглюк.

Вона відзначила, що "ми близькі" до того, що рахунки українців, а також інформація щодо їх банківських комірок, якщо щось там зберігається, може бути доступна ДПС, починаючи, за прогнозами уряду України з 2027 року, що є вимогою вступу в Євросоюз.

Ситуація з "Національним кешбеком"

Раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що при оформленні картки "Національного кешбеку" у "ПриватБанку" клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці.

За його словами, при відкритті картки не завадить дізнатися на що погодилися. У прикладі заяви на відкриття картки "Національний кешбек" на сайті "ПриватБанку", скриншот якої опублікував Гороховський, зазначено, що підписанням цієї заяви клієнт надає дозвіл банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками. Зокрема, за поточними рахунками з емісією платіжної картки, які можуть бути відкриті клієнтом у майбутньому тощо.

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