Гороховський опублікував скріншот з банківського договору щодо відкриття картки нацкешбеку.

При оформленні картки "Національного кешбеку" у "ПриватБанку" клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" в "Приваті" то вам не завадить дізнатися на що ви погодилися", - написав він у своєму Telegram-каналі, додавши скріншот відповідного пункту договору.

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"Ще не запізно це виправити – інші банки таке не роблять", - додав банкір.

У прикладі заяви на відкриття картки "Національний кешбек" на сайті "ПриватБанку", скріншот якої опублікував Гороховський, зазначено наступне:

"Підписанням цієї Заяви Клієнт надає дозвіл Банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю (далі – Дозвіл) щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому, третім особам, що визначені в Постанові КМУ в межах і в обсязі, необхідному для виконання Постанови КМУ та умов цього Договору".

Водночас у цьому пункті заяви вказано, що "клієнт має право відкликати такий Дозвіл щодо усіх чинних поточних рахунків з емісією Платіжної картки та зокрема за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які можуть бути відкриті Клієнтом у майбутньому шляхом подання заяви про закриття Поточного рахунку щодо конкретного поточного рахунку з емісією Платіжної картки шляхом подання заяви у відповідному меню системи Приват24, за номером 3700 або звернувшись до відділення Банку".

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram додав, що ця частина вимоги відноситься не лише до "ПриватБанку", а й до всіх інших банків — в Порядку затвердженому Кабінетом міністрів України. Однак, в інших банках це стосується "згоди на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків".

Національний кешбек – останні новини

Раніше УНІАН писав, що у вересні в Україні стартувала програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості куплених товарів українського виробництва на спеціальний рахунок. Витратити кошти з цього рахунку можна на медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Протягом 21-22 листопада українці отримали на рахунки кошти за програмою "Національний кешбек", накопичені в жовтні за купівлю українських товарів. Як повідомили у Мінекономіки, загальна сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн українців.

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