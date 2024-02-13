Сервіс OnlyFans сплатив понад мільйон доларів за 2023 рік.

Так званий "податок на Googlе" забезпечить надходження до бюджету за 4 квартал 2023 року понад 2,5 млрд гривень. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у Telegram.

"96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн). По відношенню до третього кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень", – написав депутат.

За його словами, найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали: Google; SONY; Etsy; Apple; Meta Platforms; Wargaming Group; Netflix.

Відео дня

"А для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans, зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила 1,273 млн доларів", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків – 2,17 млрд гривень.

Податок на Google – що відомо

Як писав УНІАН, у грудні Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію, що управляє сайтом PornHub.

У 2021 році в Україні був ухвалений закон про "податок на Google" (№4184), згідно з яким інтернет-гіганти, що працюють в Україні, мають сплачувати податки до українського держбюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: