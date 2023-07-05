При зчитуванні номера картки NFC-рідером максимальна сума поповнення збільшиться з 5 до 30 тис. грн на день.

Відтепер готівкове поповнення будь-якої картки "Ощадбанку" доступне без комісії в мережі платіжних терміналів EasyPay.

Як повідомила прес-служба банку, для поповнення картки на головному екрані терміналу потрібно обрати послугу поповнення картки "Ощадбанку" з позначкою "0%".

У банку надали докладну інструкцію, як це зробити. Для миттєвого поповнення картки "Ощадбанку" без комісії потрібно:

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знайти найближчий термінал за допомогою інтерактивної мапи на сайті чи в мобільному застосунку EasyPay

обрати поповнення картки "Ощадбанку" з позначкою "0%";

ввести номер картки або здійснити зчитування за допомогою NFC-рідера;

внести готівку.

Зазначається, що при використанні NFC-зчитувача для введення номера картки (прикладанні картки або смартфону до рідера) максимальна сума поповнення збільшиться з 5 до 30 тис. грн на день.

Поповнення карток під час війни

В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали: З 1 серпня 2023 року внесення готівки через термінали самообслуговування для поповнення карток вимагатиме введення номеру телефону платника.

Отже квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

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