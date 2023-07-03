З 1 серпня поповнити картки через термінали можна буде лише за номером телефону.

З 1 серпня 2023 року внесення готівки через термінали самообслуговування для поповнення карток вимагатиме введення номеру телефону платника. Про це повідомили у Національному банку.

"З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Так, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника", - йдеться у повідомленні.

Як поповнити карту через термінал - покрокова інструкція

Таким чином, при внесенні готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки платник має: ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала; отримати на цей номер одноразовий пароль; ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції; отримати квитанцію.

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У Нацбанку наголосили, що ці вимоги стосуються лише операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки, водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, як сплата комунальних платежів, оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські), оплата проїзду в міському і приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карт та сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів.

Операції з готівкою в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в НБУ повідомили, що касири у відділеннях банку чи валютообмінних пунктах не мають права відмовляти у прийнятті купюр іноземної валюти, якщо такі купюри пройшли детектор та лічильник.

Голова Нацбанку Андрій Пишний наголосив, що при відмові касира прийняти банкноти завжди можна оскаржити ці дії, звернувшись до керівництва банку безпосередньому в цьому відділенні.

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