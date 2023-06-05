Громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Набула чинності постанова Кабінету міністрів № 440, згідно з якою в Україні відновлено повірку побутових лічильників води, тепла та газу.

Згідно постановою Кабміну, яка набула чинності 4 червня, громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Виняток становлять громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них продовжують діяти норми про зупинення перевірки лічильників на період воєнного та надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

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Для громадян, які проживають в зонах можливих або активних бойових дій, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Перелік таких територій затверджується Мінреінтеграції. Повіркою лічильників мають право займатися лише ліцензовані підприємства. Після завершення повірки має бути складений акт про її проведення. Цей акт обов'язково передається до Центру Комунального Сервісу.

Повірка лічильників під час війни

Після російського вторгнення в Україну повірки лічильників були припинені на весь час дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення. Дана постанова втратила чинність з 4 червня 2023 року.

Регулятор радив уважно читати документи, які споживачі підписують під час повірки лічильників.

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