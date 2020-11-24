Угода про позику спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику.

Про це йдеться у розпорядженні №519/2020-рп від 24 листопада.

Документом передбачено утворити делегацію для участі у переговорах із МБРР щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»).

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До її складу увійшли директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції Тамара Андрієва, директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів Катерина Елішиєва, заступник начальника відділу підтримки проектів з МФО та іноземними країнами Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Пацьора, директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Дмитро Пономаренко. Очолив делегацію заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Глава держави доручив затвердити директиви делегації України для участі у переговорах.

Також президент уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання зазначеної Угоди.

Нагадаємо, як вчора заявив радник керівника офісу президента Тимофій Милованов, траншу Міжнародного валютного фонду для України цього року не буде.

Доля коронавірусного фонду

3 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн тільки по лінії сфери охорони здоров'я.

18 листопада 2020 року радник голови офісу президента Ігор Уманський заявив про те, що з коронавірусного фонду 40 мільярдів гривень були витрачені не на боротьбу з COVID.

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Автор: Світлана Закелова