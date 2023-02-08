Прем'єр Британії обіцяє, що будуть докладатися всі зусилля для застосування нових обмежувальних заходів проти РФ.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак обіцяє посилювати санкції проти Російської Федерації, коли це буде необхідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сунак сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на військовій базі у графстві Дорсет (Велика Британія).

Сунак нагадав, що раніше був міністром фінансів, і Британія серед усіх країн з самого початку війни Росії проти України запроваджувала пакети найбільш широких і передових санкцій, аби продемонструвати, що російська агресія неприйнятна.

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"І ми покараємо їх (росіян) усіма можливими засобами", - наголосив Сунак.

Він сказав, що сьогодні були оголошені нові санкції проти РФ.

За його словами, Британія очолювала міжнародні зусилля із застосування дуже суворих санкцій, коли йшлося, для прикладу, про відключення російських банків від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

"І завжди, коли ми зможемо продовжувати робити їх жорсткішими і робити більше, ми намагатимемося це зробити", - сказав Сунак.

Санкції Великобританії проти РФ: подробиці

Влада Великобританії заявила про введення нового пакету санкцій щодо "російських військових та кремлівської еліти". До "чорного списку" потрапили сім юридичних та вісім фізичних осіб.

Відзначається, що пакет санкцій спрямований проти шести організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники, а також проти восьми фізичних осіб та однієї організації, пов'язаних з "мерзенними фінансовими мережами, які допомагають зберегти багатство та владу серед кремлівських еліт".

23 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Раду Європейського Союзу застосувати нищівні санкції до Російської Федерації і, зокрема, до галузі ракетобудівництва та "Росатому".