Джеймс Клеверлі закликав посилити підтримку Києва.

Влада Великобританії заявила про введення нового пакету санкцій щодо "російських військових та кремлівської еліти". До "чорного списку" потрапили сім юридичних та вісім фізичних осіб.

Відзначається, що пакет санкцій спрямований проти шести організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники, а також проти восьми фізичних осіб та однієї організації, пов'язаних з "мерзенними фінансовими мережами, які допомагають зберегти багатство та владу серед кремлівських еліт".

"Україна показала Путіну, що не зламається під його тиранічним вторгненням. Він відповів невибірковими ударами по цивільних районах і найважливішій інфраструктурі по всій країні", - цитує CNN заява міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі.

Відео дня

Він вказав, що Лондон не може дозволити Путіну "домогтися успіху", тому закликав збільшити підтримку Києва.

"Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна - підривають його військову машину, щоб допомогти Україні здобути перемогу... Я сповнений рішучості, відповідно до наших законів, що Росія не матиме доступу до заморожених нами активів до тих пір, поки вона раз і назавжди не припинить свої загрози територіальному суверенітету і цілісності України", - підкреслив глава британського зовнішньополітичного відомства.

Візит президента Зеленського до Великої Британії - що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув до британського аеропорту Станстед на літаку Королівських Військово-Повітряних сил. Його зустрів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

В рамках візиту він зустрінеться з Міністром оборони Беном Уоллесом, королем Чарльзом III та з іншими впливовими особами.

Крім того, очікується, що глава британського уряду оголосить про розширену програму підготовки українських пілотів і морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день.

Вас також можуть зацікавити новини: