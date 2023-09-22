Відтак питання прибутку для всіх постачальників Міноборони можна остаточно врегулювали на законодавчому рівні.

Верховна Рада України ухвалила постанову, яка фактично скасовує висновки Державної аудиторської служби, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінювався як "збитки держави".

За документ проголосували 306 народних депутатів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Кабінету Міністрів України гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів)", – сказано у постанові.

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Постанова №10071, ухвалена РФ, зобов'язала Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Відтак питання прибутку для всіх постачальників Міноборони можна остаточно врегулювали на законодавчому рівні.

Ініціаторкою внесення цієї постанови була волонтерка і членкин Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

"На Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки було прийнято рішення направлене на КМУ з вимогою терміново вирішити питання. Не вирішили. Я була змушена звернутись до Давида Арахамії. І дякую йому, що з моменту мого дзвінка до моменту голосування не минуло й 2 діб. Проєкт моєї постанови був зразу зареєстрований с секретаріаті ВРУ в день мого дзвінка. На наступний день дуже оперативно відреагував комітет з нацбезпеки. Особлива подяка всім 16 членам комітету, які одноголосно проголосували за подання законопроєкту в Верховну Раду. Менше, ніж за 2 доби ми нарешті маємо результат", – написала вона у фейсбук.

Проблема з прибутками постачальників Міноборони

Державне бюро розслідувань (ДБР) готує справу проти компанії "Українська бронетехніка" - одного з найбільших постачальників зброї для Сил Оборони України, - що, за словами генерального директора компанії, може зупинити виробництво і, як наслідок, привести до збільшення втрат на фронті. "Українську бронетехніку" хочуть звинуватити у нанесенні збитків державі через отримання прибутку, хоча мати його у контрактах з Міноборони законом не заборонено.

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