Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 29 вересня, подешевшав на 5 копійок – до 37,75 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн, євро - за курсом 39,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 29 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,90 грн за євро.

Що буде з курсовм валют в Україні?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що коливання курсу валют в Україні напряму залежать від обсягів макрофінансової допомоги від партнерів, і така ж тенденція продовжиться і наступного року.

За словами експерта, якщо надходження такої фінансової допомоги не буде регулярним, це відразу позначиться на курсі валют на українському валютному ринку.

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