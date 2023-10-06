Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 жовтня, подешевшав на 5 копійок – до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на10 копійок і становить 40,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,65 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,00 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 6 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився також на 5 копійок і складає 40,70 грн за євро.

Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти, після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, вважає народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за режиму гнучкого курсу Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави, підкреслив нардеп.

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