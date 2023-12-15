Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 15 грудня, залишився на рівні попереднього показника - 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові подорожчав на 20 копійок і становить 41,05 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро - за курсом 40,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 34 копійки - до 41,32 грн.

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Курс валют в Україні: останні новини

Як повідомляє УНІАН, готівковий курс долара до гривні в банках України в п’ятницю, 15 грудня, зменшився на 5 копійок - 37,65 грн за долар в середньому (з вчорашніх 37,70 грн). Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,05 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні дещо подешевшав – на 10 копійок, до 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,48 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав одразу на 18 копійок, до 41,08 грн/євро (курс продажу – 40,80 грн/євро).

Раніше начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН спрогнозував, що буде з доларом в Україні наступного тижня.

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