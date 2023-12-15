Обмінники та банки оновили курс валют станом на ранок 15 грудня.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в п’ятницю, 15 грудня, зменшився на 5 копійок – до 37,65 грн за долар в середньому (з вчорашніх 37,70 грн).

Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 41,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,40 грн за євро.

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Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні дещо подешевшав - на 10 копійок, до 37,55 грн/дол (продати долар можна за 37,48 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав одразу на 18 копійок, до 41,08 грн/євро (курс продажу - 40,80 грн/євро).

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України на п’ятницю, 15 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,99 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,41 грн/євро, тобто гривня послабилася на 49 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

У прогнозі Fitch Ratings передбачається, що ситуація на фінансовому ринку залишатиметься більш-менш стабільною. Курс долара в Україні у 2024 році, на думку аналітиків, незначно коливатиметься.

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