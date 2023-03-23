Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 20 копійок – до 38,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок – до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,85 грн.

Курс під час війни

Практично відразу після російського вторгнення в Україну Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Пізніше, у липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25%.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що долар буде рухатися вниз 2-3 тижні і зараз можна говорити про діапазоні 38-38, 5 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозувала, що наприкінці березня курс долара в Україні коливатиметься в межах 38,3 - 39,1 грн/дол.

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