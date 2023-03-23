Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,15 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 15 копійок – до 38,65 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,15 грн за дол., євро - 40,60 грн за євро.

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Курс під час війни

Після того, як Росія напала на Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу. Скасування набрало чинності 21 травня 2022 року.

Пізніше Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що курс долара в Україні у квітні перебуватиме в коридорі 38-38, 5 грн/дол., гривня продовжить зміцнюватися.

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст Олександр Бондаренко прогнозує, що, за реалістичним прогнозом, вартість долара буде коливатися в межах 39-40 грн/дол., а за песимістичним - 41-42,5 грн/дол.

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