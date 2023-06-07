Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол., євро - 39,20 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,23 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 40,20 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол., євро - 39,20 грн/євро.

Курс валют в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями готівковий курс гривні дивує зміцненням по відношенню до долара США та практично наближається до офіційного курсу Національного банку у 36,6 грн/дол.

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Попри криваву війну, що триває в Україні вже понад рік, та завдяки потужній підтримці з боку міжнародних партнерів, стан валютного ринку наразі стабільний і значні курсові коливання, які б змушували українців бігти у обмінники терміново, наразі відсутні.

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