Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 4 червня, зміцнився на 5 копійок - до 37,45 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подорожчав на 4 копійки. Загалом він складає 40,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Валютний курс - прогнози експертів

Як повідомляв УНІАН, цілком ймовірно, що обмінний курс долара в Україні може поступово з'єднатися в один з офіційним та банківським восени 2023 року. Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, зазначивши, що статися це може завдяки зваженій політиці НБУ.

За експертними прогнозами, у червні курс долара до гривні швидше за все перебуватиме у межах 37-38 грн/дол.

Як і раніше, бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів становить 67%.

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