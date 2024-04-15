Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,53 грн, євро - 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 15 квітня, зріс на 5 копійок і становить 39,55 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, знизився на 5 копійок і складає 42,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,95 гривні, євро - за курсом 41,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 39,53 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний і становить 42,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 2 копійки – до 39,50 гривні зв долар в середньому (продати долар можна за 39,40 гривні). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 12 копійок і складає 42,73 гривні за євро (курс продажу – 42,50 гривні за євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 23 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,97 гривні за євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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