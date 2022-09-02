Готівковий долар у "ПриватБанку" залишився на рівні 39,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро-39,65 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

1 вересня 2022 року курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол.

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