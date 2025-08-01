Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 1 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,88 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 35 копійок і складає 48,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 гривні, а євро - за курсом 47,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 серпня, знизився на 23 копійки – до 48,31 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,71 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 47,75 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 40 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що зміщення фокусу уваги на євро не завжди обґрунтоване та може спричинити неочікувані втрати, адже продаж, наприклад, долара завжди відбувається за курсом нижчим за курс купівлі. Тому перехід з долара на євро означатиме втрати на курсі продажу та втрати на курсі придбання.

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