Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,71 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 47,75 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 40 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,71/41,74 грн/дол., а євро - 47,69/47,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 31 липня знизився на 3 копійки і складав 41,92 гривні за долар, а курс євро знизився на 20 копійок і складав 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що зміщення фокусу уваги на євро через здорожчання цієї валюти не завжди обґрунтовано та може спричинити неочікувані втрати, адже продаж, наприклад, долара завжди відбувається за курсом нижчим за курс купівлі.

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