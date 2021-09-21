Регламент Верховної Ради не передбачає сьогодні голосування за підсумками подання проекту держбюджету.

Верховна Рада за результатами подання прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2022 рік.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов, регламент Верховної Ради не передбачає сьогодні голосування за підсумками подання проекту держбюджету, фактично стартує підготовка зазначеного законопроекту до першого читання.

Читайте такожМіністр фінансів почав представляти проект держбюджету-2022 у Раді

Також він звернув увагу колег по Верховній Раді, що вони можуть до 1 жовтня подати свої пропозиції щодо внесення змін до документа.

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

Автор: Катерина Жирій