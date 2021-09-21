Вперше за 4 роки в Україні буде первинний профіцит бюджету.

Політика уряду надалі буде спрямована на зниження державного боргу, щоб не перекладати борговий тягар на майбутні покоління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення проекту державного бюджету на 2022 рік у парламенті.

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"Наступного року держава планує зменшити обсяг запозичень на 60 млрд грн для фінансування держбюджету, тобто політика уряду надалі буде спрямована на зниження державного боргу, щоб не перекладати борговий тягар на майбутні покоління. Така відповідальна позиція відрізняє нас на тлі інших країн, що розвиваються, що відзначають економічні інвестори, а й найбільших економік світу", - зазначив Марченко.

За його словами, враховуючи значно більшу для України вартість залучення фінансування, держава не може собі дозволити жити в борг, тому Міністерство фінансів проводить виважену боргову політику.

"Витрати за державним боргом скоротяться у 2022 році на 48 млрд грн і передбачені в сумі 574 млрд грн, з яких на погашення боргу буде направлено 393 млрд грн, на обслуговування боргу – 181 млрд грн. Вперше за 4 роки ми матимемо первинний профіцит бюджету. Це означає, що наші доходи будуть повністю покривати наші витрати за мінусом обслуговування боргу", - сказав глава Мінфіну.

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

Автор: Катерина Жирій