За це рішення проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умерова головою Фонду державного майна Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голосу" Рустема Умерова. За - 282. Проти - 0. По фракціях: "Слуга народу" - 198, "Європейська солідарність" - 2, "Батьківщина" - 1, "Платформа за життя і мир" - 17, "За майбутнє" - 9, "Голос" - 13, "Довіра" - 16, "Відновлення України" - 14, позафракційні - 12", - написав він.

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Звільнення Сенниченка:

Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.

У листопаді 2021 року він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Однак Верховна Рада 27 січня не змогла звільнити Сенниченка з посади Голови Фонду держмайна. Тоді для цього не вистачило трьох голосів.

Після цього Сенниченко написав повторну заяву про відставку з поста Голови Фонду держмайна за власним бажанням.

Верховна Рада 17 лютого цього року звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України. Після цього фонд не мав повноцінного керівника.

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