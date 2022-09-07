Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умерова головою Фонду державного майна Україна.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голосу" Рустема Умерова. За - 282. Проти - 0. По фракціях: "Слуга народу" - 198, "Європейська солідарність" - 2, "Батьківщина" - 1, "Платформа за життя і мир" - 17, "За майбутнє" - 9, "Голос" - 13, "Довіра" - 16, "Відновлення України" - 14, позафракційні - 12", - написав він.
Звільнення Сенниченка:
Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.
У листопаді 2021 року він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Однак Верховна Рада 27 січня не змогла звільнити Сенниченка з посади Голови Фонду держмайна. Тоді для цього не вистачило трьох голосів.
Після цього Сенниченко написав повторну заяву про відставку з поста Голови Фонду держмайна за власним бажанням.
Верховна Рада 17 лютого цього року звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України. Після цього фонд не мав повноцінного керівника.
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