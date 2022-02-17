Першого разу не вистачило трьох голосів.

Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 318 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Не голосували за це рішення 23 депутати, ще два були проти, а 14 – утримались.

Як повідомляв УНІАН, Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна України 19 вересня 2019 року.

Читайте такожДержавний "Електронмаш" продали на повторному аукціоні: вдвічі дешевшеУ листопаді 2021 року він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Проте Верховна Рада 27 січня не змогла звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Тоді для цього не вистачило трьох голосів.

Після цього Сенниченко написав повторну заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна за власним бажанням.

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