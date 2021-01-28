Прийнятим законом передбачено ліквідацію податкової міліції.

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні й в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №3087-д проголосували 242 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, розслідування порушень, які віднесено до компетенції БЕБ, зможуть здійснювати винятково детективи Бюро.

"Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування. Інші правоохоронні органи в разі отримання інформації про можливе скоєння злочину, віднесеного до підслідності БЕБ, зобов'язані будуть внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і упродовж трьох робочих днів прокурор зобов'язаний передати всі матеріали кримінального провадження до БЕБ для подальшого провадження досудового розслідування", - йдеться в документі.

Зазначається, що в складі центрального управління БЕБ діятиме підрозділ внутрішнього контролю з метою запобігання, виявлення і відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів працівників БЕБ.

Крім того, передбачено ліквідацію податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

У першому читанні цього законопроекту передбачалося, що директора на 5 років призначатиме президент, а вибиратиме конкурсна комісія.

Однак до другого читання до документа внесли зміни - тепер передбачено, що директор, відібраний на відкритому конкурсі, призначатиметься Кабінетом міністрів за поданням прем'єра.

Що цьому передувало

3 вересня 2020 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект, яким створюється Бюро економічної безпеки.

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Автор: Богдан Слуцький