Ратифікація Угоди дозволить вивести відносини України з Великобританією на якісно новий рівень.

Верховна Рада ратифікувала угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект № 0083 проголосували 303 народних депутати.

Як зазначив з трибуни міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ратифікація Угоди дозволить вивести відносини України з Великобританією на якісно новий рівень.

"Будуть створені оптимальні умови для вільної торгівлі між нашими країнами, що сприятиме виходу українських компаній з їх товарами на ринок Великобританії. Крім того, завдяки цій угоді ми посилимо політичне партнерство, перетворимо його на стратегічне партнерство з Британією у протидії російській агресії проти нашої держави. Ми впровадимо новий формат відносин, який забезпечить регулярний обмін і узгодження ключових міжнародних позицій між Лондоном і Києвом", - сказав він.

Також угода передбачає міграційний діалог між країнами, в результаті якого будуть спрощені умови поїздки українських громадян до Великобританії, додав міністр.

Що цьому передувало

8 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна сподівається до кінця року ратифікувати цю угоду з Великобританією.

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Автор: Дмитро Шварц