Будь-яка угода має бути справедливою і поважати фундаментальну позицію про те, що Велика Британія буде суверенною державою.

Вже найближчим часом, ймовірно – 13 грудня, ЄС та Британія мають визначитися про доцільність подальших переговорів про новий формат торгових відносин.

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Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на власне джерело у британській переговорній команді.

За його словами, останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Велика Британія відхилила останню пропозицію ЄС як "неприйнятну".

"Прем'єр-міністр абсолютно чіткий: будь-яка угода має бути справедливою і поважати фундаментальну позицію про те, що Велика Британія буде суверенною державою", - заявив урядовець.

Попри це, переговори триватимуть й вночі до кінця неділі 13 грудня. У випадку відсутності подальшого прогресу прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Леєн мають виступити із заявою про неможливість подальших переговорів.

Це означатиме, що із початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиме лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії зі складу ЄС навивали "жорсткий Brexit", а прихильники -"чистий Brexit".

Що цьому передувало

Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період.

Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

Напередодні Урсула фон дер Леєн заявила, що "ймовірність не укладення угоди вища, ніж укладення".

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Автор: УНІАН