За ухвалення головного кошторису країни проголосували 276 народних депутатів.

Верховна Рада під час засідання ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за прийняття закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (№ 10000) проголосували 276 народних обранців.

Серед головних новацій доопрацьованого до другого читання документу – збільшення доходів бюджету на 22 млрд грн, таким чином, вони становлять 1,768 трлн грн.

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Видатки бюджету не змінилися і складають 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн - до 1,57 трлн грн.

"Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд доларів (з 42,9 млрд до 41 млрд), щоб погодити з МВФ. Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн", - написав Железняк.

Прогноз щодо реального ВВП був зменшений з 5% у першому читанні до 4,6%, прогноз по інфляції зменшено з 10,8 до 9,7% . Також було переглянуто прогноз щодо курсу гривні – у середньому за рік курс має скласти 40,7 грн за дол. (проти очікуваних 41,4 грн за дол. у першому читанні).

Бюджет-2024

Парламент затвердив проект державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого документ був направлений на доопрацювання в уряд.

2 листопада уряд схвалив проект закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.

В уряді наголосили, що ключовим моментом проекту державного бюджету на 2024 рік є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити понад 1,6 трильйони гривень, що більше половини видаткової частини. Соціальні видатки планується покривати, як і цьогоріч, за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

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